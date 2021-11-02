В Закарпатской области 12-летняя школьница заболела полиомиелитом, вследствие чего у нее "отняло" ногу. Об этом сообщает новостное издание zaxid.net.

О том, что у девочки было диагностировано столь опасное заболевание, рассказала заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева. Помимо заболевшей девочки, в ее семье находится еще 2 непривитых от болезни ребенка.

Отмечается, что обнаруженный полиомиелит никак не связан с недавно выявленными в регионе 4 случаями заболевания.

Читайте также, в Ривненской области после вспышки полиомиелита проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации от заболевания. Детей без прививки не будут допускать в школы, уровень иммунизации детей в регионе недостаточный.

Кроме того, в Пирятинской общине Полтавской области ранее начались школьные каникулы из-за вируса Коксаки, который обнаружили у детей. Вирус Коксаки передается воздушно-капельным и фекально-оральным путем - через общую посуду, грязные овощи, фрукты, немытые руки, чужие игрушки, неочищенную питьевую воду.

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