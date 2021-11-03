Турецькі лікарі успішно розділили сіамських близнючок [ Редактировать ]
Турецьким лікарям вдалося успішно розділити півторарічних сіамських близнючок із Камеруну. Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері й Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної.
Дівчат привезли до Туреччини у дев'ятимісячному віці - і відтоді готували до розділення. Батьки дітей кажуть - щасливі, що зважилися на операцію, бо тепер їхні діти зможуть жити повноцінно.
Річард Акве, батько:
Я - найщасливіша людина у світі! Дякую лікарям за таку роботу. Тепер я хочу, щоб і мої дівчатка стали медиками та допомагали людям, які цього потребують.
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