Турецьким лікарям вдалося успішно розділити півторарічних сіамських близнючок із Камеруну. Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері й Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної.

Дівчат привезли до Туреччини у дев'ятимісячному віці - і відтоді готували до розділення. Батьки дітей кажуть - щасливі, що зважилися на операцію, бо тепер їхні діти зможуть жити повноцінно.

Річард Акве, батько: