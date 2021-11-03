Министр обороны Таран ушел в отставку [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
3 ноября, Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана.
Отставку Тарана поддержали 341 народный депутат.
Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру, которую предложил президент, поддержали 285 народных депутатов.
С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.
Накануне в "Слуге народа" рассказали, что новым министром обороны станет Алексея Резникова, которого сегодня уволили с поста главы МинВОТ.
Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.
Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины уволила ряд министров
В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины отправила в отставку министра стратегических отраслей Олега Уруского
Министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку
В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины на пленарном заседании уволила Романа Абрамовского
В среду, 3 ноября, в Киеве проходит протест "антивакцинаторов"