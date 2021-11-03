3 ноября, Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана.

Отставку Тарана поддержали 341 народный депутат.

Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру, которую предложил президент, поддержали 285 народных депутатов.

С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

Накануне в "Слуге народа" рассказали, что новым министром обороны станет Алексея Резникова, которого сегодня уволили с поста главы МинВОТ.

Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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