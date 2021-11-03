Пустіть в офлайн. У Львові батьки вимагали повернути їхніх дітей у школи. Хоча б у ті, де вакциновані сто відсотків персоналу. А щоб домогтися більшого ефекту, акцію зробили показово тихою. Як усе було і чим закінчилося - бачила Христина Гашенко.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Електронний монітор та шкільні парти. Усе - як у звичайному класі. Єдине - без учнів і вчителя. У центрі Львова відбувається тиха акція протесту.

На акцію зійшлися батьки учнів, які сьогодні навчаються дистанційно.

Назар Кіх, співорганізатор акції:

Ми хочемо показати, що ми відновити навчання особливо для тих шкіл, де є 100% вакцинації працівників.

Навчатися вдома особливо складно учням початкових класів. В Анастасії - син-першачок. Таких - вдома самих не лишиш. Тож треба або у відпуску, або ж когось із родичів просити.

Анастасія Карп'як, жителька Львова:

Зараз ці всі заняття, які у них відбуваються - це їх вчать читати й правильно писати ручкою, це не перевіриш онлайн, який би добрий не був педагог.

Важко пояснити шкільну програму і старшокласникам.

Алла Пришляк, жителька Львова:

Є педагоги, які мають надати всю базу освіти, як мама не можу забезпечити тими знаннями і передати то, що це є в школі. По друге, це є спілкування, соціум, а не деградація.

Богдана Подолянець, жителька Львова:

Дітям садиться здоров'я. Діти не ходять нормально на гуртки, діти не можуть вчитися нормально.

Поруч із дорослими - школярі. Кажуть, за школою неабияк скучили, і найбільше - за друзями.

Юрій, учень третього класу:

Я хочу до школи, бо там можна робити з друзями уроки разом, і деколи є дуже цікаві уроки.

Відповідно до постанови Кабміну, працювати в "червоній" зоні мають право ті школи, де вакциновані всі працівники. У Львові таких - чимало. То ж від міської влади учасники акції вимагають таким закладам роботу дозволити.

Вікторія Христенко, учасниця акції:

Ми знаємо, що рішення комісії ТЕБ і НС має так само певну силу, що стосується місцевого самоврядування. І тому якраз до комісії звертаємося, щоб вона нас пустила.

У мерії кажуть, у місті ковідна статистика невтішна. Єдине, після канікул у лікарнях поменшало хворих дітей. То ж у місті почекають, доки рівень захворюваності спаде.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Показник, який ми сьогодні спостерігаємо насправді позитивний. Ми можемо говорити це те, що зменшилась кількість пневмоній в дитячій на Орлика. Нам потрібно зафіксувати цю динаміку хоч протягом кількох днів.

То ж коли діти сядуть за парти - ще не відомо. У мерії переконані - точно не цього тижня, до офлайн навчання школам треба ще підготуватися.