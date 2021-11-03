У Львові батьки вимагали повернути їхніх дітей у школи [ Редактировать ]
Пустіть в офлайн. У Львові батьки вимагали повернути їхніх дітей у школи. Хоча б у ті, де вакциновані сто відсотків персоналу. А щоб домогтися більшого ефекту, акцію зробили показово тихою. Як усе було і чим закінчилося - бачила Христина Гашенко.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Електронний монітор та шкільні парти. Усе - як у звичайному класі. Єдине - без учнів і вчителя. У центрі Львова відбувається тиха акція протесту.
На акцію зійшлися батьки учнів, які сьогодні навчаються дистанційно.
Назар Кіх, співорганізатор акції:
Ми хочемо показати, що ми відновити навчання особливо для тих шкіл, де є 100% вакцинації працівників.
Навчатися вдома особливо складно учням початкових класів. В Анастасії - син-першачок. Таких - вдома самих не лишиш. Тож треба або у відпуску, або ж когось із родичів просити.
Анастасія Карп'як, жителька Львова:
Зараз ці всі заняття, які у них відбуваються - це їх вчать читати й правильно писати ручкою, це не перевіриш онлайн, який би добрий не був педагог.
Важко пояснити шкільну програму і старшокласникам.
Алла Пришляк, жителька Львова:
Є педагоги, які мають надати всю базу освіти, як мама не можу забезпечити тими знаннями і передати то, що це є в школі. По друге, це є спілкування, соціум, а не деградація.
Богдана Подолянець, жителька Львова:
Дітям садиться здоров'я. Діти не ходять нормально на гуртки, діти не можуть вчитися нормально.
Поруч із дорослими - школярі. Кажуть, за школою неабияк скучили, і найбільше - за друзями.
Юрій, учень третього класу:
Я хочу до школи, бо там можна робити з друзями уроки разом, і деколи є дуже цікаві уроки.
Відповідно до постанови Кабміну, працювати в "червоній" зоні мають право ті школи, де вакциновані всі працівники. У Львові таких - чимало. То ж від міської влади учасники акції вимагають таким закладам роботу дозволити.
Вікторія Христенко, учасниця акції:
Ми знаємо, що рішення комісії ТЕБ і НС має так само певну силу, що стосується місцевого самоврядування. І тому якраз до комісії звертаємося, щоб вона нас пустила.
У мерії кажуть, у місті ковідна статистика невтішна. Єдине, після канікул у лікарнях поменшало хворих дітей. То ж у місті почекають, доки рівень захворюваності спаде.
Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:
Показник, який ми сьогодні спостерігаємо насправді позитивний. Ми можемо говорити це те, що зменшилась кількість пневмоній в дитячій на Орлика. Нам потрібно зафіксувати цю динаміку хоч протягом кількох днів.
То ж коли діти сядуть за парти - ще не відомо. У мерії переконані - точно не цього тижня, до офлайн навчання школам треба ще підготуватися.
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