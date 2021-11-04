На Близькому Сході - неврожай оливок. Дерева, які понад 500 років вирощують у регіоні, дають удвічі менше плодів. У чому причина - розповість Вікторія Парфенюк.

Кліматичні зміни вдарили й по виробниках оливок. Фермерські угіддя на Близькому Сході потерпають від посухи. Минула зима була надзвичайно теплою та сухою, навесні різко похолодало, а протягом року дощі йшли вкрай рідко. Врожайність цієї осені знизилася вдвічі, порівняно з минулим роком.

Далал Савалмех, оливковий фермер:

Дощу давно вже не було. Раніше, у жовтні, оливки просто потопали у воді. Цього року - нічого немає. Крім того, опади дуже короткочасні. Буває раптом напуститься злива, а потім різко припиниться.

До нових погодних умов кожен фермер пристосовується по-своєму. Одні набирають воду під час дощів і потім зберігають, інші - зрошують з міського водоканалу. Чверть полів доводиться поливати додатково. Проте такий метод наближає швидше до банкрутства, ніж до великих прибутків.

Мохаммед Амер Хаммуді, оливковий фермер:

Вода дуже дорого коштує. Одна чашка - понад 4 долари. Це ускладнює ситуацію. Проте ми встановили більше водозбірних контейнерів.

Зміни клімату фермери відчували давно. Погода змінювалась поступово. Так, Гіора - експерт з оливкової культури, протягом років тестує на термостійкість 120 сортів оливок з усього світу. І досі не знайшов принаймні один вид, який би добре родив за нових кліматичних умов.

Гіора Бен-Арі, експерт з оливкової культури в сільськогосподарському науково-дослідному інституті:

Протягом останніх п'яти років ми працюємо над тим, щоб зрозуміти механізм чутливості рослини до високих температур. Також намагаємося відібрати якомога більше сортів, які найкраще б родили за таких погодних змін.

Щоб оливкові дерева давали більше плодів, фермери їх обрізають. Щоправда, і це не завжди допомагає, оскільки впливає на смакові якості продукту.

Гіора Бен-Арі, експерт з оливкової культури в сільськогосподарському науково-дослідному інституті:

Ми не можемо і далі вирощувати ті самі сорти, оскільки врожайність рік у рік знижується через кліматичні зміни, а фермерам важко зберегти прибутковість.

Ще однією проблемою для власників оливкових полів є застаріле приладдя. Так, в одному з палестинських регіонів 52 фермери об'єдналися та придбали прес для оливок за 300 тисяч доларів. Інвестори сподіваються, що завдяки новій техніці вдасться скоротити втрати олії. А отже, заощадити кошти.