Украинцы с января по сентябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали потреблять больше электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Потребление выросло на 6,9% - до 92,2 млрд кВт-ч.

Главными причинами является отсутствие в 2021 году строгих карантинных мер по противодействию распространению COVID-19, как следствие роста потребления произошло во все месяцы, но больше всего в марте и апреле - на 11,6% и 12,4% соответственно. Кроме того, в июле 2021 года наблюдалась более жаркая погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к увеличению потребления на 7,2%.

В целом, за указанный период по сравнению с январем-сентябрем прошлого года потребление увеличили все группы потребителей, кроме агропредприятий (-5,9%).

Больше всего возросло потребление:

у группы непромышленных потребителей (малый и средний бизнес) - на 18,1%,

строительства - на 15%,

транспорта - на 9,4%.

Это также связано с отсутствием строгих карантинных ограничений.

Потребление электроэнергии населением увеличилось на 5,6%, а промышленностью – на 6,7%.

Все отрасли индустрии нарастили свое потребление. Больше всего - производители строительных материалов – на 17,1% и машиностроители – на 14,1%.

Помимо этого, отмечен значительный рост потребления металлургической и химическо-нефтехимической отраслями (+6,5% и +7,1% соответственно).

В структуре потребления электроэнергии за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло значительное уменьшение доли населения (с 30,9% до 30,5%) и одновременное увеличение группы непромышленных потребителей (с 6,1 % до 6,7%). Это объясняют отсутствием карантина в этом году.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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