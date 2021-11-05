В Украине заболеваемость коронавирусом будет расти небывалыми темпами, вскоре возможны новые антирекорды, заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.

Он подчеркнул, что нет никакого основания говорить, что Украина вышла на "плато по инфицированию коронавирусом", поэтому ждать уменьшения числа заболевших в ближайшее время "нет смысла".

Эксперт не исключил, что в день в Украине могут фиксироваться до 50 тысяч новых случаев инфицирования.

"Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами", – сказал медик.

Он также обратил внимание на то, что в Украине система охраны здоровья перегружена, и нее нет возможностей для увеличения мощности.

Собеседник уверен в том, что цифры инфицирования коронавирусом в Украине опять поползут вверх, несмотря на вероятный спад в ближайшее время.

"Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать", – добавил Досенко.

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