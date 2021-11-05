Процессоры 12-го поколения Intel Alder Lake только начали поставляться энтузиастам по всему миру. Сообщество оверклокеров, занимающихся разгоном, начали доводить новые чипы до предела своих возможностей.

Последний результат был достигнут популярным оверклокером HiCookie, которому удалось разогнать Intel Core i9-12900K до колоссальной частоты в 8 ГГц.

Флагманский процессор Intel Core i9-12900K уже является "зверем" с точки зрения производительности даже при стандартных настройках. Но это не помешало энтузиастам по разгону найти его верхний предел.

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В прошлом месяце команда Team Blue смогла "выжать" из чипа приличную частоту в 6,8 ГГц для ядер Golden Cove (производительность) и 5,3 ГГц для ядер Gracemont (эффективность).

На этой неделе тайваньскому оверклокеру HiCookie удалось добиться еще более впечатляющих результатов при попытке разгона P-ядер, при этом самая высокая стабильная тактовая частота составила рекордные 8 ГГц.

HiCookie с гордостью объявил о результатах в испанском Twitter-аккаунте Gigabyte для суббренда Aorus вместе со скриншотами из программы CPU-Z. Для разгона 8 ГГц потребовалось установить множитель на 80x, а для V-ядра - на 1,81В.

Z690 AORUS rompe los récords de overclocking de Dual 8 GHz en i9-12900K CPU / DDR5 Memory🚀#Z690 #Z690TACHYON #Intel pic.twitter.com/2Ov3bIEFae — Aorus (ES) (@aorus_es) November 3, 2021

Чтобы добиться такой сверхвысокой частоты, энтузиаст использовал охлаждение жидким азотом (LN2), материнскую плату Gigabyte Z690 Aorus Tachyon и одну 16-гигабайтную платку оперативной памяти DDR5.

Наряду с разгоном процессора HiCookie также увеличил эффективную частоту модуля DDR5 до 8300 МГц по сравнению со спецификацией 4800 МГц по умолчанию.

Предыдущий флагман Intel Rocket Lake был доведен до примерно 7,33 ГГц, в то время как самый высокий зарегистрированный разгон для Core i9-10900K (Comet Lake) составляет 7,7 ГГц.

Однако самая высокая когда-либо зарегистрированная частота десктопного процессора в разгоне была достигнута на AMD FX-8370 и составила 8,7 ГГц.

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