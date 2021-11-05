Модифицированный Apple iPhone X, в котором разъем Lightning заменен портом USB-C, на eBay оценили в 100 тысяч долларов. Единственный в своем роде смартфон был разработан студентом инженерного факультета Кеном Пиллонелом за два месяца.

Студент разместил телефон на eBay 1 ноября 2021 года, и за шесть дней 170 участников онлайн-аукциона подняли стоимость уникального iPhone X до 100 тысяч долларов.

Чтобы заменить разъем на Lightning на более популярный порт USB-C, студент потратил два месяца, чтобы спроектировать гибкую печатную плату, которая могла бы поместиться внутри корпуса iPhone X.

Продавец отмечает, что будущий владелец должен быть аккуратным в использовании: не разбирать, не сбрасывать смартфон до заводских настроек и не обновлять iPhone. Кроме того, им не рекомендуется использовать его в качестве повседневного устройства. Автор просто гарантирует, что телефон будет работать при получении, но не более того.

Вероятно, предупреждения продавца будут проигнорированы, поскольку любой, кто готов потратить такие деньги на iPhone с портом USB-C, скорее всего, просто хочет понять, каким образом он был модифицирован.

Победитель конкурса получит сам телефон – черный iPhone X с 64 ГБ памяти – и коробку, в которой он был.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Китае разработали дешевую копию iPhone X. В то же время стоит помнить, что iPhone Х может вспыхнуть во время зарядки.