На фронті загинув головний сержант 24 бригади імені короля Данила Віталій Павлисько [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на сході України. Це головний сержант 24 бригади імені короля Данила - Віталій Павлисько. Поблизу Новозванівки, де він виконував бойове завдання, ворог ударив зі 120 мінометів. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне із життям. Віталію Павлиську було 48 років. У бригаді висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського оборонця.
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