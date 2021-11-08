Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов. Об этом говорится в совместном заявлении телеканалов.

В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Вільні медіа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами.

Утверждается, что медиахолдинг "Вільні медіа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой" "по рыночной цене". При этому сумма не сообщается, однако отмечается, что "соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены".

Также указано, что соглашение запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над "Вільними медіа". А новые владельцы Вільних медіа в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Кроме того, телеканалы сообщили, что дополнительные 10% акций холдинга отвели под участие трудового коллектива медиа, поэтому трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.

Народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки – их трудовым коллективам. Таким образом, они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет.

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