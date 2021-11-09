Во времена Революции Достоинства между мэром Киева Виталием Кличко и беглым экс-президентом Виктором Януковичем произошел конфликт, который едва не закончился дракой. Об этом столичный градоначальник рассказал в интервью "Гордону".

Политики поссорились на встрече, на которой от оппозиции были Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, а власть представляли Янукович, замглавы Администрации президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.

В отношении окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. Если вы будете на нас давить... Какие-то грубые слова с его стороны (последовали), я парировал... Он вскочил, начал оббегать (стол)... Ну, очень агрессивно. Я понимал, что у меня другого выхода не будет, когда ко мне Янукович (приблизится)... А он такой массивный, на самом деле. Чуть-чуть, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: "Как-то президента же бить нельзя ни в коем случае. Защищаться - тоже". А в боксе как можно защищаться? Ну встав в такую, знаете, боевую стойку...

По словам Кличка, Янукович во время одумался, и так к нему так и не добежал.

Он за несколько метров остановился, посмотрел и понял: "Черт его знает, что на уме у этого боксера". (После этого) вернулся на место.

Бывший чемпион мира по боксу ушел от ответа, смог бы он ударить Януковича.

Я никогда никого не бил за пределами ринга. И очень надеюсь, что никогда этого не произойдет... "Я думаю, у меня очень хорошая реакция. Максимум, что получилось бы у Виктора Федоровича, - это помахать по воздуху. Попасть – никогда бы не попал.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком и подарил ему чемпионский пояс WBC.