Виталий Кличко рассказал, как чуть не подрался с Януковичем [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Во времена Революции Достоинства между мэром Киева Виталием Кличко и беглым экс-президентом Виктором Януковичем произошел конфликт, который едва не закончился дракой. Об этом столичный градоначальник рассказал в интервью "Гордону".
Политики поссорились на встрече, на которой от оппозиции были Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, а власть представляли Янукович, замглавы Администрации президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.
В отношении окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. Если вы будете на нас давить... Какие-то грубые слова с его стороны (последовали), я парировал... Он вскочил, начал оббегать (стол)... Ну, очень агрессивно. Я понимал, что у меня другого выхода не будет, когда ко мне Янукович (приблизится)... А он такой массивный, на самом деле. Чуть-чуть, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: "Как-то президента же бить нельзя ни в коем случае. Защищаться - тоже". А в боксе как можно защищаться? Ну встав в такую, знаете, боевую стойку...
По словам Кличка, Янукович во время одумался, и так к нему так и не добежал.
Он за несколько метров остановился, посмотрел и понял: "Черт его знает, что на уме у этого боксера". (После этого) вернулся на место.
Бывший чемпион мира по боксу ушел от ответа, смог бы он ударить Януковича.
Я никогда никого не бил за пределами ринга. И очень надеюсь, что никогда этого не произойдет... "Я думаю, у меня очень хорошая реакция. Максимум, что получилось бы у Виктора Федоровича, - это помахать по воздуху. Попасть – никогда бы не попал.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком и подарил ему чемпионский пояс WBC.
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