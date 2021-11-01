Киев может находиться в "красной" зоне эпидемической опасности в течение месяца. Положительной динамики на понижение заболеваемости в городе пока нет. Об этом сказал городской глава Киева Виталий Кличко в эфире "Украина 24".

По словам Кличко, срок локдауна в Киеве будет зависеть от заболеваемости и заполняемости коек в лечебных учреждениях города. В то же время сегодня в столице пока не наблюдается понижение динамики.

"Все это зависит от цифр, которые мы получаем от заболеваемости и от заполняемости коек, но специалисты предварительно говорят, что это может продолжаться в течение месяца. Действительно, если в течение 2-3 недель будем видеть динамику на понижение, если критерии будут входить в оранжевую зону, то будем предлагать комиссии ТЭБ и ЧС снизить статус зоны", - заявил мэр Киева.

В частности, как добавил Кличко, по мнению вирусологов, Киев даже еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом.

"Но к сожалению, на сегодня такой тенденции нет. И вирусологи говорят, что пика мы еще не достигли", - отметил городской голова.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону. Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.

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