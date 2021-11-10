Доктор Дэвид Набарро из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает отказаться от путешествий без крайней необходимости. По его словам, так можно снизить риск заражения коронавирусом.

Набарро отметил, что минимизировать поездки стоит даже несмотря на то, что открываются новые маршруты для путешествий.

"Итак, я пытаюсь сказать всем, путешествуйте, если вы должны - и часто есть существенные эмоциональные причины, а также важные экономические и другие причины - но постарайтесь не путешествовать, если вам это не так необходимо", - сказал представитель ВОЗ.

Он подчеркнул, что путешествия действительно увеличивают риск заражения COVID, ведь так образуется больший круг контактных лиц, потому повышается вероятность заразиться вирусом или распространить его.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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