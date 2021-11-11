Спостерігачі ОБСЄ зафіксували важку зброю серед житлових кварталів Луганська [ Редактировать ]
Противник розміщує важку зброю і в житлових кварталах населених пунктів Луганщини. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували гаубицю 122 калібру та БТР посеред людських помешкань у непідконтрольній уряду Брянці. Раніше у штабі ООС неодноразово зазначали, що представники незаконних збройних формувань ведуть вогонь із житлових кварталів - аби унеможливити удари у відповідь.
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Він керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком противника, водночас лінії зіткнення не перетинав. "Байрактар" - це турецький ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат із великою тривалістю польоту.
Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували гаубицю 122 калібру та БТР посеред людських помешкань у непідконтрольній уряду Брянці.
У напрямку Широкиного, Новотошківського та Золотого-4 противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля.