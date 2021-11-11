Противник розміщує важку зброю і в житлових кварталах населених пунктів Луганщини. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували гаубицю 122 калібру та БТР посеред людських помешкань у непідконтрольній уряду Брянці. Раніше у штабі ООС неодноразово зазначали, що представники незаконних збройних формувань ведуть вогонь із житлових кварталів - аби унеможливити удари у відповідь.