На Канарах ще один потік лави досяг океану. Виверження вулкану Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма триває вже сьомий тиждень поспіль. Розплавлена магма розлилася пляжем у Лос Гірресі. Всі довколишні будинки евакуювали. Влада попереджає, що після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, що може зашкодити здоров'ю людей. За час виверження зруйновано майже три тисяч будинків. Лавою вкрито близько тисячі гектарів землі. Майже сім тисяч людей були змушені залишити свої домівки.