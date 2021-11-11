На Канарах ще один потік лави досяг океану [ Редактировать ]
На Канарах ще один потік лави досяг океану. Виверження вулкану Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма триває вже сьомий тиждень поспіль. Розплавлена магма розлилася пляжем у Лос Гірресі. Всі довколишні будинки евакуювали. Влада попереджає, що після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, що може зашкодити здоров'ю людей. За час виверження зруйновано майже три тисяч будинків. Лавою вкрито близько тисячі гектарів землі. Майже сім тисяч людей були змушені залишити свої домівки.
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Як повідомляють тамтешні ЗМІ, з кратера нині б'є "гігантський лавовий фонтан".
Там буревій спричинив повені. За словами рятувальників, є загроза зсувів ґрунту. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили деякі будівлі, затопили автошляхи.
Потоки лави поглинули понад 2 тисячі будівель та понад 900 гектарів сільськогосподарських угідь острова... Загалом цьогоріч у світі зафіксували 70 вивержень вулканів.
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом двох годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви, завдовжки кілька кілометрів.
Попіл накрив вулиці й дороги двох містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни.