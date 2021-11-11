В четверг, 11 ноября, культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.

Среди причин - передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

Сегодня написал заявление об отставке… отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку.

Напомним, что ранее прошло заседание, в ходе которого рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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