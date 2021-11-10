В Министерстве культуры Украины сменится руководство. Действующий министр Александр Ткаченко уйдет из состава Кабмина. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информированный источник в "Слуге народа".

Других подробностей пока нет.

Напомним, что ранее прошло заседание, в ходе которого рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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