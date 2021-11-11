Бой Усик-Джошуа: где пройдет реванш [ Редактировать ]
Промоутер Александр Красюк рассказал о трех возможных местах проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.
В течение нескольких следующих недель он планирует встретиться с коллегой Эдди Хирном, чтобы заняться реваншем.
Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток.
Он надеется, что до конца 2021 года смогут принять окончательное решение по этому поводу.
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в ходе тяжелого поединка с британцем Энтони Джошуа.
Кроме того, украинский боксер Алекандр Усик сначала проведет поединок-реванш с британцем Энтони Джошуа, а потом может бросить вызов и его соотечественнику Тайсону Фьюри, Александр после боя заявил, что говорить об этом пока рано.
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