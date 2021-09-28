Бой Усика и Джошуа состоится в Киеве: обнародованы главные условия [ Редактировать ]
Реванш Энтони Джошуа и Александра Усика может состояться на территории столичного НСК "Олимпийский". Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк во время пресс-конференции. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, сейчас существует ряд условий, чтобы поединок состоялся в столице Украины. В частности, есть ограничения по времени, в рамках которого должен состояться реванш.
Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль… Ну может быть, если будет +20, было бы комфортно... Мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами.
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в ходе тяжелого поединка с британцем Энтони Джошуа.
Кроме того, украинский боксер Алекандр Усик сначала проведет поединок-реванш с британцем Энтони Джошуа, а потом может бросить вызов и его соотечественнику Тайсону Фьюри, Александр после боя заявил, что говорить об этом пока рано.
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