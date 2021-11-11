Литовские пограничники задержали двух граждан Украины за попытку перевозки нелегальных мигрантов на территорию страны. Об этом сообщает Delfi.

По данным Государственной погранслужба Литы, в четверг, 11 ноября, офицеры задержали двух украинцев, которые незаконно ввезли в Литву нелегальных мигрантов - трех иракцев.

Граждане Украины и Ирака были задержаны около литовско-белорусской границы на территории пограничной службы Кальварии.

В отношении украинцев начато досудебное расследование по статье 292 (1) Уголовного кодекса. Им грозит до шести лет тюрьмы.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки пограничники не пропустили более 280 мигрантов на территорию Литвы.

Напомним, что миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши с Беларусью продолжается с лета. В ноябре ситуация обострилась из-за того, что на западные границы Беларуси для прорыва в Польшу и дальше в Германию устремились около 3 тысяч нелегалов. Украина также усиливает границу с Беларусью для защиты от мигрантов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мигрантам на границе с Польшей пытаются перебросить оружие с Донбасса.