В Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов [ Редактировать ]
Источник: Пограничный комитет Беларуси
Литовские пограничники задержали двух граждан Украины за попытку перевозки нелегальных мигрантов на территорию страны. Об этом сообщает Delfi.
По данным Государственной погранслужба Литы, в четверг, 11 ноября, офицеры задержали двух украинцев, которые незаконно ввезли в Литву нелегальных мигрантов - трех иракцев.
Граждане Украины и Ирака были задержаны около литовско-белорусской границы на территории пограничной службы Кальварии.
В отношении украинцев начато досудебное расследование по статье 292 (1) Уголовного кодекса. Им грозит до шести лет тюрьмы.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки пограничники не пропустили более 280 мигрантов на территорию Литвы.
Напомним, что миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши с Беларусью продолжается с лета. В ноябре ситуация обострилась из-за того, что на западные границы Беларуси для прорыва в Польшу и дальше в Германию устремились около 3 тысяч нелегалов. Украина также усиливает границу с Беларусью для защиты от мигрантов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мигрантам на границе с Польшей пытаются перебросить оружие с Донбасса.
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