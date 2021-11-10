В Польше, в городе Велички, правоохранители остановили автомобиль, замаскированный под "скорую", которая была набита нелегальными мигрантами. Об этом сообщает полиция Польши.

Так, работники полиции заметили "скорую", которая своим видом вызвала подозрения, после чего остановили ее для досмотра.

На передних сиденьях сидели двое жителей Варшавы в защитных комбинезонах. Однако они не были медицинскими работниками и не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В грузовом помещении находились 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно попали в Польшу.

После этого правоохранители задержали водителя, пассажира и всех иностранцев, которые находились в салоне "скорой".

За помощь в нелегальном пересечении границы полякам теперь грозит до 8 лет за решеткой.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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