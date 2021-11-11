Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Также в ходе разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.

Напомним, что миграционный кризис на границе стран Балтии и Польши с Беларусью продолжается с лета. В ноябре ситуация обострилась из-за того, что на западные границы Беларуси для прорыва в Польшу и дальше в Германию устремились около 3 тысяч нелегалов. Украина также усиливает границу с Беларусью для защиты от мигрантов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мигрантам на границе с Польшей пытаются перебросить оружие с Донбасса.