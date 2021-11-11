Курс евро опустился ниже 30 гривен [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 29,91 гривен. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 12 ноября установлен на таком уровне: 29,9144 гривен за евро (-0,2042 гривен). При этом курс евро на 11 ноября составлял 30,1186 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро впервые с июля прошлого года опустился ниже отметки 30 гривен. В последний раз на этих отметках единая европейская валюта была 2 июля 2020 года.
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