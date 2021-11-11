Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 29,91 гривен. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 12 ноября установлен на таком уровне: 29,9144 гривен за евро (-0,2042 гривен). При этом курс евро на 11 ноября составлял 30,1186 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро впервые с июля прошлого года опустился ниже отметки 30 гривен. В последний раз на этих отметках единая европейская валюта была 2 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.