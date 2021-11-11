В Украине растет задолженность по оплате коммунальных услуг населением. Катастрофически высокие тарифы забирают у людей последнее, вгоняя в нищету. Правительство, которое, вместо реальной помощи, только пиарится на этой теме, должно прекратить издеваться над людьми и уйти в отставку. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

По словам оппозиционного политика, сумма начисленной населению оплаты за коммунальные услуги в сентябре 2021 года составила 11 млрд грн. Это на 33% больше чем за аналогичный период 2020 года и на 129% больше, чем за сентябрь 2019 года.

"Всего с начала года за коммунальные услуги населению начислили 153 млрд гривен. Эта сумма на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Долги за «коммуналку» к концу сентября 2021 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,3% или 7,23 млрд грн. И если за период январь-сентябрь 2017 года людям было начислено 92,3 млрд грн, то за аналогичный период 2021 года уже 152,8 млд грн. Эти цифры говорят о том, что люди не в состоянии платить по таким тарифам", - отметил Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что больше всего выросли долги за электроэнергию - на 30,4% к сумме на конец сентября прошлого года, теплоснабжение и горячую воду - 15,5%, центральное водоснабжение и водоотвод - 11%, вывоз бытового мусора - 14%.

Кроме того, отметил Юрий Бойко, за год количество получателей субсидий сократилось на 17% - с 2,9 млн домохозяйств в сентябре 2020 года до 2,5 млн семей в сентябре 2021 года. То есть, почти каждая пятая семья, получавшая субсидию год назад, теперь ее лишена.

"Уровень абсолютной бедности в Украине в 2020 году вырос до 47,2%. А украинские семьи получают платежки с неподъемными ценами за газ, тепло, электроэнергию, другие коммунальные услуги. Власть не только сокращает финансирование субсидий, но и все больше усложняет их получение. Правительство, которое не в состоянии проводить адекватную тарифную политику, должно уйти в отставку в полном составе. ОП-ЗЖ разработала собственный план, как спасти людей от тарифного геноцида. В частности, парламент должен учесть правки нашей фракции к бюджету-2022, что позволит значительно облегчить жизнь простых людей", - резюмировал Юрий Бойко.