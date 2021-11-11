Из-за штамма коронавируса "Дельта" больные начали больше потреблять кислорода. Сегодня один пациент с коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем было весной этого года.

Как отмечают в министерстве, объемы потребления кислорода COVID-пациентами продолжает расти.

"Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября - 378 тонн в сутки. Разница - почти 100 тонн. К примеру, общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки", - отметили в Минздраве.

По данным министерства, суточное потребление баллонов с кислородом в больницах выросло почти вдвое. Например, 19 октября по всей Украине был потреблен 6 841 баллон, а уже 7 ноября таких баллонов было 11 594. Одного баллона хватает на 15-30 минут.

"В то же время министерству удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом", - заверили в Минздраве.

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