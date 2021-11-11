Збив і протягнув по асфальту кілька метрів. Знову Харків, і знову моторошна аварія. Водій на позашляховику збив на зебрі двох підлітків. І навіть не пригальмував! У поліції не виключають, що шофер міг бути під дією наркотиків. Бо ще до ДТП помітили його неадекватну їзду. Чоловіка вже затримали, він проходить експертизу.

Діти живі. Їх ушпиталили. В якому вони стані? І що відомо про самого водія - розкаже моя харківська колега Світлана Шекера. Вона працює на місці події.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Все сталося серед білого дня. О пів на четверту, на проспекті Науки. Ось тут. Широка дорога піднімається трохи вгору. На перехресті є і пішохідний перехід, і світлофор. На якому якраз на зелений сигнал дорогу переходили діти. Та "Білий Ленд" не зупинився. Він вилетів на червоне - і переїхав одну дитину. І ще з десяток метрів протягнув під капотом другу.

Очевидці одразу викликали поліцію і швидку. Дітей одразу забрали до лікарні. Як розповіли медики, їм обом по 13 років. Це хлопець і дівчина. Вони - при тямі. Видимих сильних травм і переламів немає. Стан - середньої тяжкості. Зараз їх обстежують.

Щоб не було самосуду, водія одразу забрала поліція. І ось що розповідають свідки.

-Сигналили машини, люди...

Очевидці кажуть, звуків гальмування не було. Лише тупий удар. Ніякого гальмівного сліду на асфальті ми теж не побачили. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Фейсбуці написав, що чоловіка вже затримали. Зараз його перевіряють на наркотики. Він раніше притягався до відповідальності за статтею "незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів", але чомусь рік тому справу закрили ще до суду.

І ось у соцмережах вже з'явилася інформація, що винуватцем ДТП може бути 34-річний син одного із голів районів Харківської області.

Є допис, автор якого пише, що їхав за цим "Ленд Крузером", і перед тим, як наїхати на дітей, водій позашляховика робив дивні маневри. Чоловік навіть зателефонував до поліції.

Це все, що відомо на цю мить. Ми стежимо за розвитком подій.

І є новини щодо іншої резонансної ДТП, яку вже назвали "мажорною" - за участі 16-тирічного Миколи Харківського на "Інфініті". Тоді загинув чоловік.

За інформацією адвокатів потерпілої сторони, знайдено ще п'ять нових очевидців аварії, і допитано 9 свідків. Зараз тривають експертизи. Сам Микола Харківський нині в СІЗО.