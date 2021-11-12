После матча между сборными Португалии и Ирландии в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022 произошел трогательный момент.

После финального свистка на поле выбежала маленькая девочка, которая рвалась к своему кумиру - нападающему сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Звездный футболист не отказал своей поклоннице и даже подарил ей свою футболку, отказав вратарю сборной Ирландии Гевину Базуну.

Криш сделал самый милый момент дня ❤❤❤



Девочка ворвалась на поле ради обнимашек с кумиром – ну как тут отказать 😍



Настоящий джентльмен 🤩 pic.twitter.com/MEaLDXRav8 — Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2021

Матч, прошедший в Дублине (Исландия), закончился со счетом 0:0. После семи туров Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии. В активе обеих команд по 17 очков, однако португальцы выше по дополнительным показателям.

14 ноября Португалия и Сербия сыграют в последнем, решающем матче отбора, по итогам которого выявится окончательный лидер группы, который напрямую выйдет на ЧМ-2022. Команда, которая займет второе место в группе, проведет стыковые матчи.

Напомним, что 36-летний Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из "Манчестер Юнайтед", если клуб не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.