Роналду не помог: Бельгия победила португальцев и вышла в 1/4 финала Евро-2020 [ Редактировать ]
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Сборная Бельгии по футболу обыграла сборную Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча в Севилье закончилась со счетом 1:0. Таким образом Португалия, чемпион Европы 2016 года, выбыла из текущего чемпионата.
Единственный гол на 42-й минуте забил Торган Азар. Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, пропустивший из-за травмы матч первого тура группового этапа с россиянами (3:0), был заменен на 48-й минуте из-за полученного в первом тайме повреждения.
По ходу группового этапа бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0) и вышли с первого места в плей-офф.
Сборная Португалии вышла в плей-офф с третьего места, обыграв в группе венгров (3:0), уступив немцам (2:4) и сыграв вничью с французами (2:2).
Ранее в четвертьфинал вышла сборная Италии, обыграв в дополнительное время команду Австрии (2:1), и Чехия, разгромившая Нидерланды (2:0).
В четвертьфинале 2 июля в Мюнхене бельгийцы встретятся с итальянцами.
В рамках 1/8 финала также пройдут матчи:
- Хорватия - Испания (Копенгаген, 28 июня);
- Франция - Швейцария (Бухарест, 28 июня);
- Англия - Германия (Лондон, 29 июня);
- Швеция - Украина (Глазго, 29 июня).
Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.
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