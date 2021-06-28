Сборная Бельгии по футболу обыграла сборную Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча в Севилье закончилась со счетом 1:0. Таким образом Португалия, чемпион Европы 2016 года, выбыла из текущего чемпионата.

Единственный гол на 42-й минуте забил Торган Азар. Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, пропустивший из-за травмы матч первого тура группового этапа с россиянами (3:0), был заменен на 48-й минуте из-за полученного в первом тайме повреждения.

Читайте также Евро-2020: расписание трансляций и календарь матчей

По ходу группового этапа бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0) и вышли с первого места в плей-офф.

Сборная Португалии вышла в плей-офф с третьего места, обыграв в группе венгров (3:0), уступив немцам (2:4) и сыграв вничью с французами (2:2).

Ранее в четвертьфинал вышла сборная Италии, обыграв в дополнительное время команду Австрии (2:1), и Чехия, разгромившая Нидерланды (2:0).

В четвертьфинале 2 июля в Мюнхене бельгийцы встретятся с итальянцами.

В рамках 1/8 финала также пройдут матчи:

Хорватия - Испания (Копенгаген, 28 июня);

Франция - Швейцария (Бухарест, 28 июня);

Англия - Германия (Лондон, 29 июня);

Швеция - Украина (Глазго, 29 июня).

Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.