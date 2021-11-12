У середмісті Івано-Франківська виявили унікальну знахідку. Старовинну арку випадково розкопали робітники під час проведення ремонтних робіт на території історичного комплексу - Палацу Потоцьких. Докладніше - розкажуть мої колеги.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ми зараз у центрі Івано-Франківська. Саме тут розташована найцінніша і наймасштабніша пам'ятка архітектури міста - Палац Потоцьких. Цей комплекс був збудований ще засновником міста у сімнадцятому столітті. Втім, у первинному стані збереглися лише ворота.

Саме неподалік від них і знайшли унікальну історичну знахідку - цегляну арку. На неї випадково наткнулися робітники, коли ремонтували опору господарської брами палацу.

Володимир Гайдар, директор комунального підприємства "Простір інноваційних креацій "Палац":

Почали досліджувати що там з фундаментом чому настільки похилилася опора. Прокопали з одного боку то власне і проявилася оця арка. Те, що відкрилося, бачимо, що в цеглу викладена, із замковим каменем.

Ремонтні роботи відразу припинили. Експерти припускають - арці щонайменше чотириста років.

Володимир Гайдар, директор комунального підприємства "простір інноваційних креацій "Палац":

Там навіть на одній цеглині відбився слід собаки. Тобто це цегла точно із періоду 17 століття, коли цеглу робили із застосуванням ручної праці.

Дослідники висувають різні гіпотези: це - або вхід до підземелля, або ж частина першого міського колектора.

Василь Романець, археолог:

Що таке колектор, це мурувалася така напіварочна структура, канал зверху яркою покритий. І виводилися за межі муру.

Володимир Гайдар, директор комунального підприємства "простір інноваційних креацій "Палац":

Є гіпотеза і про підземні ходи. Є ж легенди про підземні ходи, про які ми говорили, де підземний хід, який вів аж до Галича, і там могла проїхати карета.

Пролити світло могли б давні плани та креслення палацу Потоцьких. Але ці документи - не збереглися.

Зоряна Лукомська, доктор архітектури:

На жаль за рахунок того, що він був військовим об'єктом тривалий час він був і не доступний для огляду, для досліджень. І очевидно, що інформація є десь схована або знищена.

Тож дослідникам доведеться працювати наосліп.

Зоряна Лукомська, доктор архітектури:

Якби ми мали точнішу прив'язку де в якому місці копати, що копати. Це можна було б зробити простішим шляхом. Оскільки у нас інформації досить мало, то варто робити археологію в багатьох місцях на території палацу і навколо.

А все це - додаткові кошти, які доведеться викласти з місцевого бюджету, бо архітектурна пам'ятка в комунальній власності. Три роки тому в середмісті Івано-Франківська комунальники теж випадково знайшли фрагменти легендарної Станіславської фортеці сімнадцятого століття. Об'єкт посадовці обіцяли музефікувати. Утім, роботи так і не почалися... через брак грошей.