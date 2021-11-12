Зеленский созвонился с премьером Грузии из-за Саакашвили [ Редактировать ]
В пятницу, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Стороны обсудили допуск к задержанному третьему президенту страны Михаелу Саакашвили его матери и врачей из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Власти Грузии, по словам президента, должны гарантировать в полной мере Саакашивили соблюдение его прав в соответствии с международным правом. При этом он подчеркнул, что недопустимо применять к гражданину Украины столь жесткие меры принуждения.
Кроме того, президент Украины отметил, что близкие и мать политика имеют право посещать Саакашвили. Также он обратился к грузинским властям с просьбой допустить к политику украинских врачей.
8 ноября на 39-й день голодовки экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили транспортировали из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию "похищением".
Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Министерство иностранных дел направило Грузии ноту по этому поводу и призвало грузинскую сторону безотлагательно перевезти гражданина Украины Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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