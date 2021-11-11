Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили [ Редактировать ]
Украина потребовала от Грузии достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвили. В МИД также подчеркнули недопустимость применения к нему физической силы.
Отмечается, что замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий сегодня встретился с послом Грузии Георгием Закарашвили. В ходе беседы грузинской стороне было заявлено о необходимости достойного обращения с Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы.
Точицкий подчеркнул, что Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению Михаила Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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