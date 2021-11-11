Мог быть под наркотиками: появились детали жуткого ДТП в Харькове [ Редактировать ]
Водитель Toyota Land Cruiser, который в Харькове сбил двух детей на пешеходном переходе, мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на сдачу соответствующего теста. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.
Как рассказал Монастырский, водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.
Сейчас нарушителя отправила на сдачу теста, чтобы проверить, был ли он в момент ДТП под действием наркотиков.
В ГУ НП Харьковской области сообщили, что мужчине 34 года, а в мае он был осужден на три года лишения свободы за кражу с испытательным сроком 1 год.
Позже в сети появилось видео, как водитель джипа ищет закладку наркотиков.
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