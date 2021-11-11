Водитель Toyota Land Cruiser, который в Харькове сбил двух детей на пешеходном переходе, мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на сдачу соответствующего теста. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

Как рассказал Монастырский, водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.

Сейчас нарушителя отправила на сдачу теста, чтобы проверить, был ли он в момент ДТП под действием наркотиков.

В ГУ НП Харьковской области сообщили, что мужчине 34 года, а в мае он был осужден на три года лишения свободы за кражу с испытательным сроком 1 год.

Позже в сети появилось видео, как водитель джипа ищет закладку наркотиков.



Ранее стало известно о состоянии пострадавших в аварии.