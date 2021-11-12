В Днепре 12-летняя девочка чуть не покончила жизнь самоубийством из-за смерти деда. Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на Национальную полицию.

Девочка приняла столь страшное решение и выбрала путь ухода из жизни, приняв пачку таблеток мефенаминовой кислоты.

Отмечается, что девочка была госпитализирована в областную детскую больницу. В настоящее время ее жизнь находится вне опасности. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства страшного происшествия.

Читайте также, в Вышгороде Киевской области 14-летний парень покончил с собой - подростка нашли повешенным на дереве. Он исчез накануне после того, как в чате с одноклассниками сообщил о намерении взорвать боевые патроны, парень направился в музыкальную школу, но на занятия так и не пришел

Кроме того, в Херсоне родители забрали у 12-летней школьницы мобильный телефон, поскольку та уделяла ему слишком много внимания в ущерб живому общению и домашним делам. Школьница выпила десяток таблеток мощного спазмолитика - дротоверина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.