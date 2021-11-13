В Харькове внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двоих детей на пешеходном переходе. Водитель транспортного средства находился под действием наркотических веществ, при этом 42-летний мужчина оказался необыкновенной личностью. Об этом сообщает издание "Страна".

После аварии в социальных сетях появилась информация о том, что 42-летним виновником ДТП является Иван Раина – сын крупного регионального чиновника Юрия Раины. При этом правоохранители назвали другое имя - 34-летнего Дмитрия Лысенко.

Фото: Страна

Отмечается, что тяжелый внедорожник сбил одного и зацепил передним бампером второго ребенка, который чудом не попал под колеса. Водитель даже не пытался тормозить перед пешеходным переходом, по которому в тот момент переходила группа людей, в настоящее время пострадавшие находятся в медучреждении с многочисленными травмами. Известно, что суды много раз штрафовали Ивана Раину и лишали водительских прав за вождение транспортного средства в состоянии наркотического опьянения, но все безрезультатно: мажор-наркоман продолжал колесить по городу.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.