Украина начала выпускать боеприпасы для подствольного гранатомета ВОГ-17В собственного производства. Об этом сообщает Специальное конструкторское бюро "Вектор-В".

Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний.

В компании отметили, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая сейчас обеспечивается за счет импорта.

30-мм снаряды для автоматического станкового гранатомета АГС-17 будут выпускать на военном заводе "Импульс" в Шостке Сумской области. Через несколько месяцев в армию поставят первую партию этих "гранат", обещают в госконцерне "Укроборонпром".

Украина становится одной из 12 стран мира, которые имеют замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя, что знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли Украины.

Усовершенствованная осколочная граната мгновенного действия уже прошла испытания. Ее уникальность - в новом взрывателе. При внештатной ситуации при выстреле до 10 м боеприпас не взорвется.

Напомним, что в Украине нет полного цикла производства боеприпасов. В 2014 году Украина потеряла единственный завод, который производил патроны. Он находился в Луганске.

Только в декабре 2018 года на винницком заводе "Форт" начали производить патроны. На предприятии запустили линию, где изготавливают пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

Как сообщали "Подробности", в Житомире построят патронный завод.