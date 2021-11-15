В Украине обнародовали невероятную статистику иммунизации сотрудников образования [ Редактировать ]
На территории Украины вакцинированы 81% работников учреждений образования, при этом 95,4% получили одну дозу прививки. Об этом сообщает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
По его словам, в настоящее время почти 40% школ продолжают дальнейшую работу в режиме дистанционного обучения.
Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются: Ровенская область - 8%, Тернопольская - 7,1% и Закарпатская - 7%.
Отмечается, что наибольшим количеством полностью вакцинированных работников учреждений среднего образования отличились следующие области:
- Харьковская - 90,9%;
- Черкасская - 90,3%;
- Донецкая - 89,9%;
- Днепропетровска - 88,3%.
Читайте также, в украинских учреждениях среднего образования от коронавирусной инфекции первой дозой вакцинировали 93%, а вторую дозу - 76,2%. Сейчас "очно" могут функционировать 5,3 тысячи школ, на каникулах находится почти тысяча учебных заведений.
Кроме того, украинские университеты, а также заведения профессионального и последипломного образования рекомендуют перевести на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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