На территории Украины вакцинированы 81% работников учреждений образования, при этом 95,4% получили одну дозу прививки. Об этом сообщает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, в настоящее время почти 40% школ продолжают дальнейшую работу в режиме дистанционного обучения.

Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются: Ровенская область - 8%, Тернопольская - 7,1% и Закарпатская - 7%.

Отмечается, что наибольшим количеством полностью вакцинированных работников учреждений среднего образования отличились следующие области:

Харьковская - 90,9%;

Черкасская - 90,3%;

Донецкая - 89,9%;

Днепропетровска - 88,3%.

Читайте также, в украинских учреждениях среднего образования от коронавирусной инфекции первой дозой вакцинировали 93%, а вторую дозу - 76,2%. Сейчас "очно" могут функционировать 5,3 тысячи школ, на каникулах находится почти тысяча учебных заведений.

Кроме того, украинские университеты, а также заведения профессионального и последипломного образования рекомендуют перевести на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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