В понедельник, 15 ноября, во время заседания фракции "Слуга народа" решили исключить народного депутата Артема Дмитрука. Об этом сообщает пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Заседание состоялось после завершения съезда партии.

На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.

Артем Дмитрук победил на парламентских выборах на 133-м округе в Одесской области. На выборах он выдвигался от политической силы "Слуга народа".

Напомним, Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

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