На этой неделе "Слуга народа" собирается запустить сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта о столице, к которому поступило около 914 поправок. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам госвласти Виталий Безгин.

Этот механизм уже применялся, когда депутаты рассматривали тысячи поправок к банковскому так называемому "антиколомойскому" законопроекту.

Мы рассчитываем, что во вторник или в четверг мы проголосуем за сокращенную процедуру рассмотрения, согласно статьи 119 прим.1. Соответственно, через пленарную неделю, в последнюю неделю ноября, мы проголосуем за документ в целом.

Закон, как считает он, по оптимистичному сценарию может вступить в силу уже 15-20 декабря.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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