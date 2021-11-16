Когда примут закон о столице: в Раде дали ответ [ Редактировать ]
На этой неделе "Слуга народа" собирается запустить сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта о столице, к которому поступило около 914 поправок. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам госвласти Виталий Безгин.
Этот механизм уже применялся, когда депутаты рассматривали тысячи поправок к банковскому так называемому "антиколомойскому" законопроекту.
Мы рассчитываем, что во вторник или в четверг мы проголосуем за сокращенную процедуру рассмотрения, согласно статьи 119 прим.1. Соответственно, через пленарную неделю, в последнюю неделю ноября, мы проголосуем за документ в целом.
Закон, как считает он, по оптимистичному сценарию может вступить в силу уже 15-20 декабря.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
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