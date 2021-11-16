МИД направил России ноту протеста [ Редактировать ]
Во вторник, 16 ноября, МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа президента страны Владимира Путина о признании Россией "сертификатов о происхождении товаров" на временно оккупированной территории Донбасса.
Отмечается, что признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство.
Также подписание указа противоречит обязательствам России по "минским договоренностям" и договоренностям в рамках "нормандского формата", подрывает усилия Германии, Франции и Украины по возобновлению продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию, отметили в МИД.
Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.
Ранее мы писали о том, что Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.
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