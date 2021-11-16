Оператор "Північного потоку-2" повинен створити дочірню компанію у Німеччині [ Редактировать ]
Газова пауза. Німеччина тимчасово зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Причина юридична: згідно із законом, оператор "Потоку" повинен створити дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газогону, й передати їй основні активи й кадрові ресурси. Після цього процедуру сертифікації продовжать.
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Причина юридична: згідно із законом, оператор Другого "Потоку" повинен створити дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газогону.
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