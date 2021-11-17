На севере Франции запретили продавать лодки и каяки [ Редактировать ]
Источник: Decathlon
Французская сеть спортивных супермаркетов Decathlon сняла с продажи небольшие лодки, в том числе каяки, в городах Кале и Гранд-Сент (департамент Нор, север страны) после исчезновения нескольких мигрантов, которые пытались пересечь на них Ла-Манш. Об этом сообщает BFM со ссылкой на представителя компании.
Увеличение количества попыток пересечь [на лодках Ла-Манш] вынудило наши отделения в Кале пересмотреть свою политику в отношении продажи продуктов, которые используются не в спортивных целях, а в качестве средств для пересечения Ла-Манша. Мы стремимся избежать риска для клиентов при использовании нашей продукции.
Хотя каяки исчезли с прилавков магазинов в Кале и Гранд-Сенте, в супермаркетах все еще можно купить спасательные жилеты и теплозащитные средства.
На прошлой неделе в Ла-Манше пропали три человека. Каяки, на которых мигранты собрались попасть на британские острова, были найдены позже у побережья Кале.
Мигранты, рискнувшие пересечь Ла-Манш (33 км) на веслах ночью, редко бывают готовы к сильному течению, а падение в воду равнозначно смерти из-за низких температур.
Ранее "Подробности" сообщали о львовянине, который преодолел Ла-Манш вплавь.
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