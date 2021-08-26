Щоб заплив офіційно спостерігачі зареєстрували, Віталій подолав протоку без гідрокостюма - лише в плавках, окулярах, шапочці, затискачі для носа та берушах.

Львів'янин Віталій Ступак підкорив Ла-Манш. Чотирнадцять годин у холодній воді. 33 кілометри плавець подолав навіть без спецкостюма. Як йому це вдалося і де тренувався спортсмен - дізнавалася Христина Гашенко.

На катері Віталій Ступак разом із командою підпливає до місця старту. У руках - прапор України та пляшка з водою.

Чоловік стартує від берегів Великої Британії. У найвужчій ділянці протоки. Попереду 33 кілометри холодної води та сильних течій.

Поруч із Віталієм протокою курсують вантажні судна. Та ні страхові, ні втомі він не піддається. Тримає єдиний ритм. Навіть попри те, що починає сутеніти.

Чотирнадцять з половиною годин. Дистанція збільшилася до п'ятдесяти шести кілометрів. Через сильну течію Віталія віднесло в бік від точки фінішу. Та все подолано.

Уже у Львові Віталій розповідає: не очікував, що шлях буде таким складним. Хоча чоловік і тренувався місяць у холодному озері на Львівщині, втім, вода при плюс 14-ти таки його здивувала.

Віталій Ступак, плавець, який подолав протоку Ла-Манш:

Перше, що я вскочив це холодну воду. Ну як, це всі тренування, все що я себе настроював, якось легко похитнулося. Був дуже різкий перепад.

Щоб заплив офіційно спостерігачі зареєстрували, Віталій подолав протоку без гідрокостюма - лише в плавках, окулярах, шапочці, затискачі для носа та берушах. Найважче, каже, було боротися саме із течією.

Віталій Ступак, плавець, який подолав протоку Ла-Манш:

От мені говорять “давай”, я пливу, пливу, піднімаю голову - там таку лампочку на березі бачу, я зрозумів, що стою на місці, і я питаю в хлопців, що я стою на місці, та, ти більше години на місці.

Аби у спортсмена були сили плисти - щопівгодини супровід, не торкаючись, подавав спеціальну їжу та теплу воду.

Олег Денис, супровідник, помічник:

Харчування з тюбіка, спеціальний порошок, розводився в баночці, пробували кілька разів давати натуральне харчування, там банан, якісь батончики енергетичні. Це дуже зле працює, особливо в умовах, коли там хвилі, солона вода, вітер, це важко сприймається.

Удома Віталія підтримувала сім'я. Утім, старший син Микита каже: не хотів, аби його батько перепливав канал.

Микита Ступак, син Віталія:

Я дуже хвилювався за тата, я не хотів, щоб він плив, це було дуже страшно тому, що я дуже переживаю за нього, може там щось станеться, це небезпечно було.