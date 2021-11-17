В среду, 17 ноября, ученики полтавского лицея поступили в больницу с отравлением. Медики сообщили об инциденте в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского районного управления полиции Полтавской области в Facebook.

ЧП произошло в полтавском лицее № 32 "Европейский" около 09:45. На уроке химии один из учеников распылил в классе газовы баллончик "Перец-4". 12-летний школьник нажал на клапан и в результате произошел выброс раздражающего аэрозоля.

Учителя решили доставить учеников в медицинское учреждение для осмотра. Там врачи констатировали, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Однако медики сообщили об инциденте правоохранителям.

Сейчас полиция работает в лицее для установления всех обстоятельств. После этого будет принято соответствующее правовое решение.

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Кроме того, в Днепре в одной из школ случилось происшествие. Известно, что в здании распылили смесь из перцового баллончика, в результате чего восьмерых учеников госпитализировали, изначально никто из школьников не придал этому значения, но когда у детей начали слезиться глаза, они сразу же рассказали об этом преподавателям.

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