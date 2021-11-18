Известный телеведущий и художник Сергей Поярков попал в ДТП [ Редактировать ]
В Киеве известный художник и телеведущий Сергей Поярков попал в ДТП. Об этом пишет "Украинская правда".
В полиции рассказали, что Поярков двигался на Toyota по улице Кирилловской. По словам очевидцев, внедорожник начал заворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет.
Авто Пояркова справа
Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
Поярков говорит, что правил не нарушал. Говорит, что травмировал голову.
Напомним, что украинская телеведущая Лидия Таран попала в ДТП, находясь в машине такси. Ранее мы писали о том, что известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с семьей отправился в Египет. Во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.
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