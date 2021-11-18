В Украине беспилотник впервые совершил почтовую отправку из терминала в терминал. Эксперимент проводила "Новая почта".

10 посылок выбрали случайно - ни отправители, ни получатели не знали, что их посылки из Киева во Львов будет доставлять беспилотник.

Грузопо дъемность беспилотника составляет до 16 кг.

беспилотника составляет Он может подниматься на высоту до 900 м .

. Может проводить в воздухе до 12 часов без дополнительной подзарядки.

Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. На борту находятся резервные каналы связи, позволяющие управлять аппаратом из любой точки Украины.

Посылку загружают в отсек БПЛА прямо на сортировочном терминале, после чего она отправляется по указанному маршруту. За БПЛА следит оператор, контролирующий аппарат на случай непредвиденных моментов.

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Кроме того, в 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. Беспилотные летающие аппараты Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.

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