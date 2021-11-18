Міхеїл Саакашвілі - у критичному стані. Такий висновок групи лікарів, що оглянули екс-президента на прохання грузинського омбудсмена.

Вони стверджують, що після 48 днів голодування у політика розвинулася низка небезпечних патологій. І закликають негайно перевести його до відділення інтенсивної терапії приватного багатопрофільного медзакладу.

Нагадаю, Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня.

За судовим вироком, він має відбути 6 років ув'язнення. Після арешту екс-посадовець оголосив голодування.