Зеленский ввел в действие санкции СНБО [ Редактировать ]
В четверг, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против сотрудников спецслужб России.
Об этом сообщается на сайте президента.
В список попали 28 человек.
Под ограничения попали россияне, которые возглавляют так называемые "силовые ведомства" на оккупированном Донбассе. Санкции вводятся сроком на три года и предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов и так далее.
Помимо российских граждан в списке числится:
- бывший замначальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан,
- бывший сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев,
- бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков, которые работают на оккупационный режим в Луганске.
Также в списке указаны донецкий "боевик" Николай Карчук и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
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