В четверг, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против сотрудников спецслужб России.

Об этом сообщается на сайте президента.

В список попали 28 человек.

Под ограничения попали россияне, которые возглавляют так называемые "силовые ведомства" на оккупированном Донбассе. Санкции вводятся сроком на три года и предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов и так далее.

Помимо российских граждан в списке числится:

бывший замначальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан,

бывший сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев,

бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков, которые работают на оккупационный режим в Луганске.

Также в списке указаны донецкий "боевик" Николай Карчук и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко.

Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.