Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов.

В рамках соглашения Pfizer должен поставить 10 миллионов курсов перорального противовирусного препарата от COVID, начиная с этого года.

Пероральный препарат может стать новым перспективным оружием в борьбе с пандемией, поскольку его можно принимать в качестве раннего домашнего лечения для предотвращения госпитализаций и смертей.

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