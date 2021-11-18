США договорились с Pfizer о поставке 10 млн упаковок COVID-таблеток [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов.
В рамках соглашения Pfizer должен поставить 10 миллионов курсов перорального противовирусного препарата от COVID, начиная с этого года.
Пероральный препарат может стать новым перспективным оружием в борьбе с пандемией, поскольку его можно принимать в качестве раннего домашнего лечения для предотвращения госпитализаций и смертей.
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