Офис генерального прокурора опубликовал фото задержанных заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Ими оказались гражданин США и его доверенное лицо.

Об этом сообщается на сайте ОГП.

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Ранее мы писали, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата, Шефир остался жив, не ранен, три пули получил его водитель.

Кроме того, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель, пуля лишь задела его подбородок, полиция по горячим следам задержала вероятного стрелка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.